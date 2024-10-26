Reyhanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Şemsettin Mursaloğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halinde olan motosiklet, ara sokaktan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Hatay,