Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı

Reyhanlı'da Motosiklet ile Otomobil Çarpıştı
Haberler
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir motosiklet ile otomobilin çarpışma anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde motosiklet ile otomobilin çarpıştığı anlar bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeni Mahalle Şemsettin Mursaloğlu Caddesi'nde meydana gelen kazada, seyir halinde olan motosiklet, ara sokaktan gelen otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü hafif yaralandı. İhbar üzerine kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, hafif yaralanan motosiklet sürücüsünü yapılan ilk müdahalenin ardından tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı. Motosiklet ile otomobilin çarpışma anı ise bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU-Kamera: Hatay,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Motosiklet Güvenlik Otomobil Reyhanlı 3-sayfa Ulaşım Sağlık Güncel Hatay Kaza

Öcalan'a 'Gelsin Meclis'te konuşsun' diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

Öcalan'a "Gelsin Meclis'te konuşsun" diyen Bahçeli'den yeni mesajlar

 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütleri bizi maşa gibi kullanamayacaklar

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bizi maşa gibi kullanamayacaklar

 İdam ipini alıp odasına asan Bahçeli'den dikkat çeken çıkış

İpi odaya astı ama sözleri çok sert
İsrail: Misilleme operasyonunun adı 'Tövbe günleri'

İsrail'in "operasyon" olarak tanımladığı saldırının adı epey ilginç
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
S Sport Plus CANLI izle! (ŞİFRESİZ) S Sport Plus 4K canlı maç izle! S Sport HD kesintisiz donmadan canlı yayın izleme linki Manchester City Southampton maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) M. City Southampton maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Augsburg Borussia Dortmund maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Augsburg B.Dortmund maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? Kasımpaşa Samsunspor maçı CANLI izle! (ŞİFRESİZ) Kasımpaşa Samsunspor maçı hangi kanalda, canlı yayın nerede ve nasıl izlenir? 27 Ekim 2024 Günlük Burç Yorumları! Yengeç, Balık, Boğa, Akrep burcu yorumu! 27 Ekim AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Manisa elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Yunusemre, Akhisar, Turgutlu elektrik kesintisi ne zaman bitecek? İstanbul elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Esenyurt, Küçükçekmece, Pendik, Avcılar elektrik kesintisi ne zaman gelecek? 26-27 Ekim Konya elektrik kesintisi! (MEDAŞ) Selçuklu, Karatay, Meram elektrik kesintisi ne zaman bitecek? MasterChef Katmer tarifi! En güzel Katmer tarifi! Katmer tarifi nasıl yapılır? Katmer için malzeme İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Buca, Karabağlar, Bornova elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Adana elektrik kesintisi! 26-27 Ekim Seyhan, Yüreğir, Çukurova elektrik kesintisi ne zaman biter?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.