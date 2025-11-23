Reyhanlı'da Motosiklet Hırsızları Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 6 motosiklet çaldıkları gerekçesiyle yakalanan 2 şüpheli, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Emniyet, gerekli operasyonu gerçekleştirerek şüphelilerin evinden çalınan motosikletleri ele geçirdi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cüdeyde Mahallesi'nde farklı tarihlerde 6 motosikletin çalınmasına ilişkin araştırmalarını sürdürdü.
Araştırma sonucu kimlikleri belirlenen şüpheliler İ.İ. ve E.İ, Esentepe Mahallesi'ndeki evlerine düzenlenen operasyonda yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Adreste bulunan 6 motosiklet ve parçalarına el konuldu.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel