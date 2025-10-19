Reyhanlı'da Minibüs ile Traktör Çarpıştı: 14 Yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde minibüs ve traktörün çarpışması sonucu 14 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi.
E.Ş. idaresindeki 31 C 8002 plakalı minibüs, Antakya-Reyhanlı kara yolunun Zeytindalı mevkisinde aynı istikamette ilerleyen R.K. yönetimindeki 31 NN 448 plakalı traktörle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 14 kişi hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel