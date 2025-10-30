Reyhanlı'da Lastiği Patlayan Otomobil Takla Attı: 1 Ölü, 2 Yaralı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayınca kontrolden çıkan otomobilin takla atarak, yol kenarındaki tarlaya savrulduğu kazada 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Antakya–Reyhanlı kara yolu Konuk Mahallesi mevkisinde meydana geldi. M.Ö. yönetimindeki 31 AUS 899 plakalı otomobil, iddiaya göre lastiği patlaması sonucu kontrolden çıkıp, takla atarak yol kenarındaki tarlaya girdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü ile yolcu konumundaki Meryem Ulaş ve H.Ö., itfaiye erleri tarafından otomobilden çıkarılıp, sağlık ekibine teslim edildi. Yapılan kontrolde Ulaş'ın öldüğünü belirleyen sağlık ekibi, yaralı M.Ö. ve H.Ö.'yü ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Jandarmanın kaza yerinde yaptığı incelemenin ardından Ulaş'ın cansız bedeni, morga götürüldü.

Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Cuma Yunus YAŞATIR - Kamera: Hatay,