Haberler

Reyhanlı'da Lastiği Patlayan Otomobil Kazası: 1 Ölü

 - Güncelleme:

Güncel Haberler

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Reyhanlı ilçesinde Çatalhöyük Kavşağı'nda meydana geldi. 31 F 6795 plakalı otomobilin lastiği patladı, ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Kazada Meryem Yayar hayatını kaybetti.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Hatay Jandarma Güncel Haberler

title