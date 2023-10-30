Reyhanlı'da Lastiği Patlayan Otomobil Kazası: 1 Ölü
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybetti.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde lastiği patlayan otomobil önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti.
Kaza, Reyhanlı ilçesinde Çatalhöyük Kavşağı'nda meydana geldi. 31 F 6795 plakalı otomobilin lastiği patladı, ismi öğrenilemeyen sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek önce park halindeki araca, ardından duvara çarptı. Kazada Meryem Yayar hayatını kaybetti.
Jandarma ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel