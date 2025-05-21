Reyhanlı'da Kuyumcu Dükkanında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Reyhanlı'da Kuyumcu Dükkanında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gerçekleşen silahlı saldırıda kuyumcu dükkanında M.S. isimli 26 yaşındaki genç hayatını kaybetti. Saldırganlar olayın ardından kaçarken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kuyumcu dükkanına yapılan silahlı saldırıda M.S. (26), hayatını kaybetti.

Olay, saat 15.00 sıralarında, Atatürk Caddesi'ndeki kuyumcu dükkanında meydana geldi. İş yerine giren 2 şüpheliden 1'i tabancayla M.S.'ye ateş açtı. M.S. yere yığılırken, saldırgan yanındaki arkadaşıyla kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan M.S. ambulansla Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan M.S. doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. M.S.'nin cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Polis, kaçan şüphelilerin A.O. ve M.A. olduğunu belirledi. Ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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