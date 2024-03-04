Reyhanlı'da Köpeğe Şiddet Uygulayan Şüpheli Gözaltına Alındı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada yapılan paylaşım üzerine harekete geçti ve şüpheliyi yakaladı. Köpeğin sağlık durumu ise iyi olduğu belirtildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde köpeğe şiddet uyguladığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medyada "köpeğe şiddet" paylaşımı üzerine harekete geçti.
Pınarbaşı Mahallesi'ndeki adrese baskın düzenleyen ekipler, köpeğe şiddet uyguladığı iddiasıyla H.Y'yi (28) gözaltına aldı.
Sağlık durumunun iyi olduğu belirlenen köpek ise barınağa götürüldü.