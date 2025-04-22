Reyhanlı'da Kontrolden Çıkan Otomobil Takla Attı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kaldırıma çıkıp takla attı. Kazada hafif yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil kaldırıma çıktıktan sonra takla atarak park alanına düştü. O anlar ise kameraya yansıdı.
Kaza Reyhanlı ilçesi Yenişehir Gölü'ne giriş yolunda meydana geldi. Gecenin ilerleyen saatlerinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kazada otomobil önce yüksek kaldırıma çıktı, daha sonra takla atarak yaya yoluna düştü. Kazada sürücü hafif şekilde yaralandı. Kaza sonrası bölgeye gelen sağlık ekipleri hafif yaralı sürücüyü hastaneye sevk etti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel