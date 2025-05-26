Reyhanlı'da Hırsızlık Şüphelisi Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan A.G. isimli şüpheli, adli süreç sonrası tutuklandı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir evden hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs'ta Yeni Mahalle'deki ikametten hırsızlık yaptığı öne sürülen A.G'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel