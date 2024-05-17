Üye Girişi
Haberler

Reyhanlı'da hayvan dışkılarının altında 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenen 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenen 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi, 2 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tayfur Sökmen Mahallesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de destek verdiği operasyonda, evin bahçesindeki hayvan dışkılarının altına gizlenmiş 820 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Ev sahibi A.E. ile yanındaki A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Güncel

Reyhanlı Hatay Güvenlik Hukuk Güncel Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çiftçilere müjde üstüne müjde! Kredi limitleri artırıldı

 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Audi A8 makam aracına veda etti

 Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

Tahliye olan Çetin Doğan'ın ilk sözleri: Bu bir af değil, anayasal bir görevin Cumhurbaşkanı tarafından geç yerine getirilmesidir

 Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti

Antalyaspor'un ana sponsoru Ayos Holding konkordato talep etti
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title