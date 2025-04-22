Reyhanlı'da Hafif Ticari Araç Devrildi: Sürücü Yaralı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari araç göl kenarına devrildi. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı, yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde göl kenarına devrilen hafif ticari aracın sürücüsünün yaralandığı kaza güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Ş.P'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen araç, dün gece saatlerinde Yenişehir Mahallesi'nde sürücünün kontrolünden çıkıp göl kenarına devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekibince hastaneye kaldırıldı.
Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca görüntülendi.
Kaynak: AA / Ali Kemal Zerenli - Güncel