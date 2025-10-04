Reyhanlı'da Filistinli Çocuklar İçin Etkinlik Düzenlendi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, 'Filistinli çocuklar için çiz' temalı etkinlik düzenlendi.

Reyhanlı'daki Yetim Vakfı tarafından organize edilen ve Suriyeli yetim çocukların da katıldığı 'Filistinli çocuklar için çiz' temalı etkinlikte, çocuklar Gazze'de savaşın durmasını ve orada yaşayan çocukların da özgürce hayatlarını sürdürmelerini istedi. Belediye binası önünde kurulan çadırlarda, çocuklar, Gazze'de yaşanan katliamları ve bombardımanla ilgili çeşitler resimlerin yanı sıra Türk bayrağı ve Filistin bayrağından oluşan çeşitli resimler çizdi. Öğretmenleri tarafından çocukların elleri ve yüzlerine boyama da yapıldı.

ÇOCUKLARDAN MESAJ VAR

Gazze'de hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için düzenlenen etkinliğe katılan çocuklardan Şehed Muhammed Ali, "Gazze'deki çocuklar için buradayız. Gazze'deki çocuklar ölüyor, bombalanıyor. Ben onlar için çok üzülüyorum. Lütfen sesimizi duyun savaş dursun" dedi.

Elif Ravza Dizen (11) ise "Filistinli çocuklar için resim çiziyoruz. Savaşın durmasını ve bombaların atılmamasını istiyoruz" diye konuştu.

Muhammed Sait Çelik (10) de Gazze'de bir an önce savaşın durdurulmasını istediklerini söyledi.

Etkinlikte görev alan Nurefşan Zeynep Çiy ise "Çocuklar burada çeşitli resimler, bayraklar çiziyorlar. Bunları özgürce yapıyorlar. Biz de buradan Filistin'deki çocukların sesini duyurmaya çalıyoruz. Filistin'deki çocuklar da diğer çocuklar gibi özgürce yaşasın istiyoruz. Umut ediyoruz, savaşın son bulmasını istiyoruz ve Sumud Filosunu sonsuza kadar destekliyoruz" ifadelerini kullandı.

