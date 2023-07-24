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Reyhanlı'da düğün konvoyunda silah ve fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı

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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan düğün konvoyundaki araçta yapılan aramada silah ve fişek bulundu. 4 şüpheli gözaltına alındı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde durdurulan düğün konvoyundaki araçta silah ve fişek ele geçirildi, 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Yeni Mahallesi'nde durdurdukları düğün konvoyundaki bir araçta arama yaptı.

Aramada 3 ruhsatsız tabanca, 2 otomatik av tüfeği, 8 kartuş ve 10 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan araçtaki 4 şüpheli emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel

Hatay Güncel Haberler

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