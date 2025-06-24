Reyhanlı'da Dereye Düşen 3 Büyükbaş Hayvan Kurtarıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, dereye düşen 3 büyükbaş hayvan, itfaiye ekiplerinin çalışması sayesinde kurtarıldı. Olay 112 Çağrı Merkezine bildirilirken, hayvanların sağlık kontrollerinin ardından sahibine teslim edildi.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde dereye düşen 3 büyükbaş, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarıldı.
Varışlı Mahallesi'nde hayvanları dereye düşen kişi, durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, halat yardımıyla 3 büyükbaşı kurtardı.
Hayvanlar, sağlık kontrolünün ardından sahibine teslim edildi.
Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel