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Reyhanlı'da Butik Kundaklandı, Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı

Reyhanlı'da Butik Kundaklandı, Güvenlik Kamerası Kayıtları Ortaya Çıktı
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir iş yerinin kundaklanması güvenlik kamerasına yansıdı. Motosikletli iki kişinin gerçekleştirdiği saldırıyla ilgili emniyet ekipleri çalışma başlattı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir iş yerinin kundaklanmasını güvenlik kamerası kaydetti.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yeni Mahallesi'nde bir butikte 18 Ekim'de çıkan yangınla ilgili çalışma başlattı.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, iş yerinin motosikletli 2 kişi tarafından kundaklandığını tespit etti.

Ekipler, iş yerini kundaklayan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Görüntülerde, bir kişinin şişede yer alan sıvıyı döküp iş yerine ateşe vermesi ve daha sonra kendisini motosiklette bekleyen kişiyle uzaklaşması yer alıyor.

Kaynak: AA / Mehmet Bayrak - Güncel

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