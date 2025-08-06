Reyhanlı'da Bilgisayar Fanında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Reyhanlı'da Bilgisayar Fanında Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan operasyonda bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi. Zanlı A.B. tutuklandı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bilgisayar fanı içerisine uyuşturucu hap gizleyen zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında bir adrese operasyon düzenledi.

Adreste narkotik dedektör köpeği yardımıyla yapılan aramada, bilgisayar fanı içerisine gizlenmiş 2 bin 650 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan A.B, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Salim Taş - Güncel
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