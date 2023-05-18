Reyhanlı'da aileler arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sokakta karşı karşıya gelen husumetli 2 aile arasında çıkan tabanca, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerine gelen polislere de sopayla saldıran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, sokakta karşı karşıya gelen husumetli 2 aile arasında çıkan tabanca, bıçak ve sopalı kavgada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, olay yerine gelen polislere de sopayla saldıran çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Olay, ilçede merkezindeki Atatürk Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan iki aile, sokakta karşı karşıya geldi. Aileler arasında çıkan tartışma, kısa sürede tabanca, bıçak ve sopaların da kullanıldığı kavgaya dönüştü. Gruptakilerden 1'i bıçakla, 3'ü ise tabancayla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gruptakilerden bazıları sopalarla polislere de saldırırken, bölgeye sevk edilen takviye ekipler olayı sonlandırdı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili çok sayıda kişi ise gözaltına alındı. Hastanede tedavisi süren bir yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Öte yandan, yaşanan kavga anı ise anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla kaydedildi.