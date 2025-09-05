Reyhanlı'da 800 Kilo Bozuk Turşu İmha Edildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesindeki denetimlerde ele geçirilen bozuk 800 kilo turşu imha edildi.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, çeşitli iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde satışa hazır ancak son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk olduğu belirlenen 800 kilo turşu ele geçirdi. Detaylı incelemenin ardından sağlığa zararlı olduğu için el konulan turşular, ekiplerin nezaretinde imha edildi.