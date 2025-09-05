Haberler

Reyhanlı'da 800 Kilo Bozuk Turşu İmha Edildi

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, çeşitli iş yerlerinde yaptıkları denetimlerde satışa hazır ancak son tüketim tarihi geçmiş ve bozuk olduğu belirlenen 800 kilo turşu ele geçirdi. Detaylı incelemenin ardından sağlığa zararlı olduğu için el konulan turşular, ekiplerin nezaretinde imha edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
