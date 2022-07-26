Reyhanlı'da 1920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 1920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sigara kaçakçılığını önleme çalışmaları kapsamında Cumhuriyet Mahallesi'nde bir adreste arama yaptı.
Ekipler, adreste 1920 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.
Şüpheli H.S. gözaltına alındı.
AA / Salim Taş - Güncel