Reyhanlı'da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan polis kontrolünde 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu iddia edilen bir organizatör tutuklandı.
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin durdurduğu araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, 30 Eylül günü Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. Polisin durdurduğu araçta yabancı uyruklu 11 kişinin yapılan kontrolünde herhangi bir kimlik tanıtma kartının bulunmadığı tespit edildi. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alan polis, 11 kaçak göçmeni ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel