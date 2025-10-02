Haberler

Reyhanlı'da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı

Reyhanlı'da 11 Kaçak Göçmen Yakalandı, Organizör Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapılan polis kontrolünde 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu iddia edilen bir organizatör tutuklandı.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde polisin durdurduğu araçta 11 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 organizatör çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 30 Eylül günü Reyhanlı-Antakya kara yolunda meydana geldi. Polisin durdurduğu araçta yabancı uyruklu 11 kişinin yapılan kontrolünde herhangi bir kimlik tanıtma kartının bulunmadığı tespit edildi. Göçmenleri yurda soktuğu öne sürülen 1 kişiyi gözaltına alan polis, 11 kaçak göçmeni ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim etti. Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Türkiye'den İsrail'e peş peşe 'Sumud' tepkisi

İsrail'in barbarlığına Türkiye'den peş peşe tepkiler
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'de bir dejavu yaşanmasına izin vermeyiz

Meclis'te üstüne basa basa söyledi: Bir dejavuya izin vermeyeceğiz
248 gündür tutuklu bulunan menajer Ayşe Barım tahliye edildi

248 gündür tutuklu bulunan Ayşe Barım hakkında karar verildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.