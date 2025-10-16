Reyhanlı Bombalı Saldırısı Davasında Tanıklar Dinleniyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin yaşamını yitirdiği bombalı saldırılarla ilgili aralarında Türkiye Halk Partisi Cephesi (THKP-C)/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da bulunduğu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Memet Gezer, Mohammad Dib Korali, Temir Dükancı, Cengiz Sertel ve taraf avukatları katıldı. Duruşmayı, saldırıda hayatını kaybeden Oğulcan Tuna'nın babası müşteki Ahmet Tuna'nın da aralarında bulunduğu, saldırıda yakınlarını kaybeden vatandaşlar izledi.

Mahkeme Başkanı, dava dosyasına gelen evrakı okuduktan sonra tanıkların dinleneceğini bildirdi.

Tanık A.K, polis memuru olduğunu, şubeye gelen ihbarı aldığını, işin ilerleyişiyle alakalı hiçbir yetkisinin olmadığını, tuttuğu tutanakları amirlerine verdiğini söyledi.

A.K, A.A'nın emniyete gelip bilgi verdiğini, ardından iletişimlerinin başladığını anlatarak, şu beyanda bulundu:

"A.A. Mehmet Gezer'le aramızda bilgi alışverişi sağlıyordu. En ufak bir şeyde aramasını söylediğim için ofisteki sabit hattımdan değil kendi telefonumdan görüşüyorduk. Mehmet Gezer'den gelen bilgiler sayesinde Koral ve Dükancı'nın yerlerini tespit ettik. Bize gelen bilgi, transit, minibüs benzeri bir araçta bomba olacağı ve Ankara'ya saldırı yapılacağı yönündeydi, o yüzden Reyhanlı'yla alakalı bir şey yapmadık. Mehmet Gezer'den Reyhanlı saldırısından sonra da bilgi aldım. Şahısların aralarında ol, bilgi al dedim. Ama olaydan sonraki süreçte yaşandı bunlar. Gezer tarihleri yanlış hatırlıyor."

Tanık beyanının ardından söz alan tutuklu sanık Gezer, öğrendiği her şeyi anında yetkililere haber verdiğini, Dükancı'nın gözaltına alınması halinde patlamanın yaşanmayacağını savunarak tanık A.K. ile olan HTS kayıtlarına bakılmasını talep etti.

Tutuklu sanık Dükancı da A.K. ve Gezer'in söylediklerinin çelişkili olduğunu, ikisinin de yalan söylediğini, herkesle Gezer aracılığıyla tanıştığını, Gezer'in adamı olduğunu ve onun dediklerini yaptığını öne sürdü.

Tutuklu sanık Cengiz Sertel, dosyada adı geçen şahısları tanımadığını ve suçsuz olduğunu savundu.

Tutuklu sanık Korali ise olaylarla hiçbir alakasının bulunmadığını, sadece tekstil malzemesi getirip götürdüğünü iddia ederek, suçsuz olduğunu söyledi.

Daha sonra söz alan sanık avukatları, aleyhe olan beyanları kabul etmediklerini belirterek, olaya ilişkin HTS kayıtlarının araştırılmasını talep etti.

Müşteki avukatı ise suçluların en ağır şekilde cezalandırılması gerektiğini ve tanık A.K'nın beyanlarının çelişkili olduğunu söyleyerek hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını bildirdi.

Beyanların ardından görüşü sorulan cumhuriyet savcısı, kaçma ihtimalleri nedeniyle tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanıkların tutukluluğunun devamına karar vererek, tanık A.K'nın HTS kayıtlarının talep edilmesine hükmetti.

Duruşma 19 Aralık'a ertelendi.

Davanın geçmişi

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 53 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleştirilen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Güvenlik gerekçesiyle Ankara'ya nakledilen Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018'de açıklanmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9'u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13'ü ise çeşitli süreli hapis cezalarına çarptırılmıştı.

Mahkeme, THKP-C/Acilciler örgütünün elebaşı Mihraç Ural'ın da arasında bulunduğu firari sanıkların dosyasını ayırmıştı.

MİT operasyonuyla Suriye'den getirilen Reyhanlı saldırısının planlayıcılarından firari Yusuf Nazik, 24 Eylül 2018'de tutuklanmıştı.

Nazik, 13 Mayıs 2019'da Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince "devletin birliğini ve bütünlüğünü bozmak"tan bir kez, 5'i çocuk 52 kişiyi öldürmek suçundan da 52 kez olmak üzere toplamda 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

Davanın firari sanıklarından Mehmet Gezer de 30 Haziran 2022'de ABD'den getirilerek "kasten öldürme" ve "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçlarından Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesince 7 Temmuz 2022'de tutuklanmıştı.

Saldırının sorumlularından kırmızı bültenle aranan Cengiz Sertel de 14 Aralık 2024'te MİT Başkanlığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde, Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanmıştı.

Firari sanıklardan Mohammad Dib Korali 14 Ocak'ta, Temir Dükancı da 25 Şubat'ta MİT Başkanlığının operasyonlarıyla Suriye'de yakalanmıştı.