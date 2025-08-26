Reuters Muhabiri Valerie Zink, İsrail'in Gazeteci Öldürmelerine Tepki Olarak İstifa Etti

Kanada'da görev yapan İngiliz haber ajansı Reuters muhabiri Valerie Zink, kurumunun İsrail'in gazetecileri öldürdüğü olaylarla ilgili haberlerini ve bu olaylar karşısındaki tepkisini eleştirerek istifa etti.

Zink, Amerikan X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, son 8 yıldır Reuters adına çalıştığını ve çektiği fotoğrafların dünyanın tanınmış uluslararası yayın organlarında yer aldığını belirtti.

Ancak gelinen noktada Reuters'la ilişkisini sürdürmenin imkansız hale geldiğini vurgulayan Zink, "Reuters'ın Gazze'de 245 gazetecinin sistematik bir şekilde öldürülmesini meşrulaştırma ve buna zemin hazırlama rolü nedeniyle, bu kurumla ilişkimi sürdürmem artık imkansız hale geldi. Filistinli meslektaşlarıma en azından bu kadarını, hatta çok daha fazlasını borçluyum." ifadelerine yer verdi.

Zink, 10 Ağustos'ta Al Jazeera muhabiri Enes Cemal eş-Şerif ve beraberindekilerin öldürüldüğü saldırının ardından Reuters'ın yaptığı haberlere işaret ederek, "Reuters, İsrail'in eş-Şerif'in Hamas üyesi olduğuna ilişkin herhangi bir temelden yoksun iddialarını yayımlamayı seçti. Reuters gibi medya kuruluşlarının özenle tekrar edip meşrulaştırdığı sayısız yalandan sadece biri. İsrail'in propagandasını sürdürme konusundaki istekliliği, Reuters'ın kendi muhabirlerini bile İsrail'in soykırımından koruyamadı." ifadelerini kullandı.

"Batı medyası meslektaşlarını yüzüstü bıraktı"

İsrail'in dün de Gazze'deki Nasır Hastanesindeki saldırıyı haberleştiren gazetecileri aynı yere yapılan ikinci saldırıda öldürdüğünü hatırlatan Zink, İsrail'in bu şekilde gerçekleştirdiği saldırılarda sağlık ekipleri, gazeteciler ve kurtarma görevlilerini hedef aldığının altını çizdi.

Batı medyasını bu saldırılara olanak sağlayan koşulları oluşturduğu gerekçesiyle eleştiren Zink, şunları kaydetti:

"Drop Site News'ten Jeremy Scahill'in de söylediği gibi The New York Times'tan Washington Post'a, The Associated Press'ten Reuters'a tüm önemli yayın kuruluşları İsrail propagandasının taşıyıcısı haline gelmiş, savaş suçlarını aklamış, kurbanları canavarlaştırmış, meslektaşlarını ve gerçek ve etik haberciliğe sözde bağlılıklarını yüzüstü bırakmıştır."

Zink, İsrail'in iddialarının gerçekliğini sorgulamadan yayımlayan Batı medyasının gazeteciliğin temel sorumluluklarını terk ettiğini, Birinci ve İkinci Dünya Savaşı, Kore, Vietnam, Afganistan, Yugoslavya ve Ukrayna'da öldürülenden daha fazla gazetecinin Gazze'de öldürülmesini mümkün hale getirdiğini de vurguladı.

Eş-Şerif'in Reuters muhabiri olduğu dönemde en önemli gazetecilik ödülü olan Pulitzer'i kazandığını hatırlatan Zink, buna rağmen Reuters'ın onu savunmadığına dikkati çekti.

Reuters'ın eş-Şerif'i İsrail ordusunun hedefinde olduğunu açıklamasına ve bundan haftalar sonra öldürülmesine rağmen savunmadığına işaret eden Zink, şu ifadelere yer verdi:

"Geçtiğimiz 8 yıl boyunca Reuters'a sunduğum çalışmaları değerli görsem de artık bu basın kartını derin bir utanç ve kederden başka bir duyguyla taşımam mümkün değil. Bugüne kadar yaşamış en cesur ve en iyi gazeteciler olan Gazze'deki muhabirlerin cesaretini ve fedakarlıklarını onurlandırmaya nasıl başlanır bilmiyorum ama bundan sonra sunabileceğim katkıyı bunları düşünerek sunacağım."

Kanada'da görev yapan Zink, paylaşımında kestiği Reuters basın kartının fotoğrafına da yer verdi.