Son dakika! Reuters'tan bomba iddia: El-Kaide lideri Zevahiri CIA operasyonuyla öldürüldü
Son dakika: İngiltere merkezli haber ajansı Reuters, ABD'nin isihbarat servisi CIA'in hafta sonu Afganistan'da yaptığı operasyonda El Kaide lideri Eymen El Zevahiri'yi öldürdüğünü öne sürdü.
Reuters, ABD'nin Afganistan'da yaptığı operasyonda El-Kaide lideri Eymen ez-Zevahiri'yi öldürdüğü bilgisini abonelerine geçti. Reuters haberini ABD resmi kaynaklarına dayandırdı.
ABD Başkanı Joe Biden'ın Afganistan'da insansız hava aracıyla yapılan operasyona ilişkin kısa süre içinde açıklama yapması bekleniyor.
Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, Zevahiri'nin öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi yer almazken, "Hafta sonu Afganistan'da terörle mücadele kapsamında önemli bir El Kaide hedefine yönelik başarılı bir operasyon düzenlediği ve operasyonda sivil kayıp bulunmadığı" mesajı aktarıldı.
11 Eylül saldırılarından bu yana ABD Dışişleri Bakanlığı, Eymen El-Zevahiri'nin yakalanmasını sağlayacak bilgi veya istihbarat için 25 milyon dolar ödül verileceğini duyurmuştu.
Zevahiri, Mayıs 2011'de Usame bin Ladin'in öldürülmesiyle birlikte El Kaide'nin yeni lideri olmuştu.