Reuters: ABD'de Ocak-Şubat Döneminde 180.000 Kişi İşten Çıkarıldı

LONDRA, 11 Mart (Xinhua) -- ABD'deki şirketler bu yılın ilk iki ayında 180.000'in üzerinde işten çıkarma yaşandığını duyurdu.

LONDRA, 11 Mart (Xinhua) -- ABD'deki şirketler bu yılın ilk iki ayında 180.000'in üzerinde işten çıkarma yaşandığını duyurdu. Reuters'ın haberine göre bu, 2009 yılından bu yana görülen en yüksek sayıyı ifade ediyor.

Perşembe günü yayınlanan haberde, işe alım şirketi Challenger'ın Gray & Christmas Inc.'e atıfta bulunarak işten çıkarmaların üçte birinin teknoloji sektöründe yaşandığını belirtmesi yer aldı.

Habere göre sadece Şubat ayında ABD'li şirketler 77.000 kişiyi işten çıkardı. Bu, geçen yıl aynı dönemde bildirilen 15.245 işten çıkarmanın beş katından fazlasına denk geliyor.