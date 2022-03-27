- Resulayn liginde şampiyon Ehlispor

Resulayn liginin 2021-2022 şampiyonunu penaltılar belirledi

RESULAYN - Suriye'nin kuzeyinde 20 takımın yer aldığı eleme usulü ligde şampiyon, finalde rakibini penaltılar sonucu deviren Ehlispor oldu.

Suriye'nin kuzeyinde geçen yıl başlayan Resulayn Büyükler Ligi 2021-2022 şampiyonu belli oldu. Toplam 20 takımın eleme usulü ile katıldığı ligin finali Ehlispor ile Hürriyespor arasında oynandı. Normal süresi 2-2 berabere biten karşılaşma penaltılara gitti.

Penaltılarda rakibini 5-4 yenen Ehlispor, Resulayn Büyükler Ligi 2021-2022 şampiyonu oldu.

Karşılaşma sonunda lig şampiyonun kupası ile madalyaları verildi. Kupayı alan sporcular büyük bir mutluluk yaşadı.