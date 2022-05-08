Restore edilen Surp Giragos Kilisesi'nde 7 yıl sonra ilk ayin

DİYARBAKIR'da 2015'te terör örgütü PKK tarafından tahrip edilen ve 7 yıl süren restorasyonun ardından, dün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katıldığı törenle ibadete açılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi'nde ilk ayin bugün Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan yönetiminde yapıldı.

Sur ilçesinde Ermeni cemaatinin 'Orta Doğu'daki en büyük kilisesi' olarak bilinen 645 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi 2015'te hendek ve barikat olayları sırasında PKK'lı teröristlerce tahrip edildi. Kilise hem zararın ortadan kaldırılması hem de ibadete açılması için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca sağlanan kaynakla, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kontrolünde restore edildi. Restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos Kilisesi dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen Ermeniler katılımıyla ibadete açıldı. 7 yıl aranın ardından kilisede dün çan çalınarak, kutsama ayini yapıldı, mum yakılıp dua edildi.