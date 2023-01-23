Restorasyondaki tarihi Selimiye Camisi'nin 594 penceresi de değişiyor

EDİRNE'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesinde bulunan tarihi Selimiye Camisi'nin devam eden restorasyon çalışmaları kapsamında iç ve dış alanda bulunan 594 penceresinin tamamı değiştiriliyor. Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Sanat Tarihi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Engin Beksaç, "Bütün yapılarda pencere önemli bir unsur. Sadece aydınlatma açısından değil, yapının iç uhreviyetini desteklemede ışığın kullanımı açısından pencere planlanması önem taşıyan bir noktadadır. Pencerelerin sayılarının bile belirli bir sistematiğe göre şekillendiğini biliyoruz" dedi.

Edirne'de Mimar Sinan'ın ustalık eseri, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Selimiye Camii'nde restorasyon devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın talimatıyla, 25 Kasım 2021 tarihinde başlayan çalışmalarda, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından önce bahçesinde meydan düzenleme çalışması yapıldı. Yenileme çalışmasının ardından tarihi camide Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyon çalışması başlatıldı. Restorasyon çalışmaları kapsamında, caminin cephelerine kurulan iskelelerle kubbelerinin taşıyıcı sistemlerinde çalışmalar yapılıp, bozulan taşlar tek tek kontrol ediliyor. Kırık ve zarar görmüş olanlar için kurulan komisyonda, yapılacaklar belirleniyor. Büyük kubbe ve diğer kubbelerde de komisyon kararı ile restore edilme çalışmaları devam ediyor. Camide yapılan yüzey kazıları ile birlikte ortaya çıkan çimentolu sıvalar yapıdan uzaklaştırılarak aslına uygun çalışma yapılıyor.

Bölge esnafından Nejat Yavuz da "Selimiye Camii'nin restorasyonunun olması gerekiyordu. Görünürde eksikler olduğu gözüküyordu. Restorasyon olup çevresiyle birlikte bu iş tamamlanacak. Bununla beraber bizim iş yerlerimizi de tamamlayınca güzel bir görsel ortaya çıkacak. Ticari olarak da bize yansıyacak. Hem Edirne'ye yansıyacak hem de Türkiye'nin bir yüzü olacak" dedi.