Restoranda tabancayla vurulan Kıymet öldü; eşi ve kayınbiraderi gözaltında (2)
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CİNAYET KAMERADAKocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 çocuk annesi Kıymet Budak'ın bir restoranın bahçesinde öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
CİNAYET KAMERADA
Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 2 çocuk annesi Kıymet Budak'ın bir restoranın bahçesinde öldürüldüğü anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde M.B.'nin bahçede bir süre konuştuğu eşini, tabancasını çıkarıp vurduğu görüldü. Budak'ın yere yığıldığı, M.B.'nin yeniden tabancasını ateşlediği de görüntülerde yer aldı.Çift arasında bir süredir sorunlar yaşandığı, M.B.'nin konuşmak için gece eşini evden aldığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel