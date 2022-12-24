Üye Girişi
Haberi Paylaş

Restoranda tabancayla vurulan Kıymet öldü; eşi ve kayınbiraderi gözaltında

Güncel Haberler

Restoranda tabancayla vurulan Kıymet öldü; eşi ve kayınbiraderi gözaltında

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Kıymet Budak (35) bir restoranın bahçesinde otururken uğradığı silahlı saldırıda öldü.

KOCAELİ'nin Gölcük ilçesinde Kıymet Budak (35) bir restoranın bahçesinde otururken uğradığı silahlı saldırıda öldü. Olayla ilgili Budak'ın eşi M.B. ile onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Gölcük ilçesi Halıdere Körfez Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Kıymet Budak restoranın bahçesinde otururken silahlı saldırıya uğradı. Budak kanlar içinde yere yığılırken, saldırgan ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Kıymet Budak'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, Budak'ın eşi M.B. ve onun kardeşi Ş.B. gözaltına alındı.

Polisin soruşturması sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Gölcük Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title