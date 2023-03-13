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Restoranda 'kapanma saati' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

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Restoranda 'kapanma saati' tartışması: 1 ölü, 2 yaralı (2)

CİNAYET ZANLISI 2 KİŞİ YAKALANDISakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, restoran sahibi Selçuk Sorgut'un öldürüldüğü, restoranda çalışan 2 kişinin de yaralandığı olayın failleri R.T. ve C.T.'yi Karasu ilçesinde yakaladı.

CİNAYET ZANLISI 2 KİŞİ YAKALANDI

Sakarya Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri, restoran sahibi Selçuk Sorgut'un öldürüldüğü, restoranda çalışan 2 kişinin de yaralandığı olayın failleri R.T. ve C.T.'yi Karasu ilçesinde yakaladı. 2 kişinin kaçmalarına yardım ve yataklık ettiği belirlenen 6 kişi de gözaltına alındı. Soruşturma sürdürülüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Asayiş Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Selçuk Güncel Haberler

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