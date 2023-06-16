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Restoranda hesap tartışması: Garsonu pompalı tüfekle yaralayan şahsa hapis cezası

Restoranda hesap tartışması: Garsonu pompalı tüfekle yaralayan şahsa hapis cezası

Güncel Haberler

Samsun'da bir restoranda yemek yedikten sonra 'hesabın fazla geldiği' gerekçesiyle çıkan tartışmada garsonu pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Samsun'da bir restoranda yemek yedikten sonra 'hesabın fazla geldiği' gerekçesiyle çıkan tartışmada garsonu pompalı tüfekle yaraladığı iddia edilen şahıs yargılandığı mahkemece 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Tekkeköy ilçesindeki bir restoranda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, restoranda yemek yiyip eğlendikten sonra evine gitmek için garson K.Ç.'den hesabı isteyen B.A.Ç., hesabın fazla geldiğini iddia ederek garson ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi sonucu aracındaki pompalı tüfeğini alan B.A.Ç., garson K.Ç.'ye ateş ederek yaraladı. Polis tarafından gözaltına alınan B.A.Ç. hakkında Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açıldı. Mahkeme B.A.Ç.'yi "adam öldürmeye teşebbüs" suçundan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırdı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Tekkeköy Samsun Güncel Haberler

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