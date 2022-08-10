Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı (2)
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ADLİ KONTROLLE SERBESTMuğla'nın Marmaris ilçesinde, bir restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isterken yakalanan G.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
ADLİ KONTROLLE SERBEST
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, bir restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isterken yakalanan G.D., polisteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Tuğba GÜRSES/ MARMARİS (Muğla),
Demirören Haber Ajansı / Tuğba Gürses - Güncel