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Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı

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Restoranda hesap öderken, sahte dolarlar ile yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isteyen G.D., polis ekiplerince yakalandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesindeki restoranda hesabı sahte dolarla ödeyip, 50 dolarlık 4 sahte banknotu da bozdurmak isteyen G.D., polis ekiplerince yakalandı.

Olay, Marmaris'teki restoranda meydana geldi. G.D., yemek sonrası gelen hesabı ödemek için 50 dolar uzattı. G.D., daha sonra bozdurmak için 50 dolarlık 4 sahte banknot da verdi. Durumdan şüphelenen işletme sahibi, polis çağırdı. İhbarla gelen polis ekipleri, G.D.'yi restoran önünde durdurup, üzerinde arama yaptı. G.D.'nin şortunun lastiğine gizlenen ve sahte olduğu belirlenen 50 dolarlık 23 banknot ele geçirildi. Hesabı ödediği doların da sahte olduğu belirlenirken, G.D. gözaltına alındı. Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinden tatil için Marmaris'e geldiğini ve paraların sahte olduğunu bilmediğini söyleyen G.D., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.


Demirören Haber Ajansı / Tuğba Gürses - Güncel

Marmaris Güncel Haberler

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