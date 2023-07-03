Adana'da bir restorantta çıkan yangın çevreye sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor. Merkez Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park içerisinde faaliyet gösteren bir restoranın depo kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın restorantın yanında bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ne de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Restoranda çıkan yangın paniğe neden oldu

ADANA Adana'da bir restorantta çıkan yangın çevreye sıçrayarak büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Merkez Seyhan ilçesine bağlı Merkez Park içerisinde faaliyet gösteren bir restoranın depo kısmında yangın çıktı. Çıkan yangın restorantın yanında bulunan Türkiye Spor Yazarları Derneği Adana Şubesi'ne de sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.