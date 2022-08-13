Son dakika haber: RESTORANDA ÇIKAN KAVGADA, İŞLETMECİ VE 2 OĞLUNA GÖZALTI

AYDIN'ın Didim ilçesinde Kürşat K. (21), ailesiyle yemeğe gittiği, daha önce 1,5 gün çalıştığı restoranının işletmecisi tarafından dışarı çıkartılmak istenince tartışma çıktı. Restoran işletmecisinin 2 oğlu ile Kürşat K.'nin yakınlarının da katıldığı tartışma kavgaya dönüştü. Olaya müdahale etmek için gelen polislerle de arbede yaşandı. Polisler, restoran işletmecisi ve 2 oğlunu gözaltına aldı.

Didim'de Şule K., oğlu Kürşat K. ve kızı Öykü Nisanur (7) ile 9 Ağustos günü saat 21.00 sıralarında, Efeler Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Şule K. ve kızı Öykü Nisanur K., garsonu çağırıp, pizza siparişi verdikten sonra hemen yan tarafta bulunan markete alışverişe gitti. Bu sırada gelen restoran sahibi Mehmet T. (53), iddiaya göre bir ay önce iş yerinde 1,5 gün çalışan Kürşat K.'ye, "Hangi yüzle buraya geliyorsun, çık git buradan. Pizza ya da başka bir yemek siparişi vermek de yok sana" diyerek çıkmasını istedi. Tartışma, restoran işletmecisinin oğulları Abdurahman T. (35) ve Salih T.'nin (31) katılmasıyla daha da büyüdü. Yengesi ve yeğenlerinin restoranda olduğunu duyarak gelen İsmet K. de tartışmaya dahil oldu. Tartışma kavgaya dönüştü.Kürşat K., 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Bunun üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. İş yeri sahibi Mehmet T. ve oğulları ile polis ekipleri arasında da arbede yaşandı. Ekipler, baba ve 2 oğlunu yere yatırıp, gözaltına aldı. Aynı gün soruşturma, savcılığın talebi üzerine jandarmaya devredildi. Restoranın işletmecisi Mehmet T.ve iki oğlu, jandarmadaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

OLAY GÜVENLİK KAMERASINDA

Restoranda yaşananlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde polisler ile restoranın işletmecisi Mehmet T. arasında arbede yaşandığı, ekiplerin Mehmet T.'yi yere yatırarak ters kelepçe taktıkları görülüyor.

'ELİNDE SİGARAYLA İÇERİ GİRDİ'

Olayın yaşandığı işletme sahibinin oğlu Salih T. Kürşat K.'nin polis olan babasının arkadaşları tarafından gözaltına alındıklarını ve orantısız güç kullanıldığını öne sürdü. Salih T., "Kürşat K. bir süre önce 1,5 gün bizde çalıştı. Ücretini alarak ayrıldı. Olay günü ilk önce yalnız geldi. Elinde sigarayla içeriye girdi. Kendisini ikaz ederek içerde sigara içilmeyeceğini söyledik. Bunun üzerine önce kendisi bize hakaretlerde bulundu. Daha sonra babasının arkadaşları olduğunu tahmin ettiğimiz polisler ihbar üzerine geldi. Polislerin yanında hala bize hakaret etmeye devam etti. Daha sonra takviye ekipler geldi. İş yerimizi müşteriler varken bastılar. Biz burada esnafız, bunu hak edecek bir şey yapmadık. Babam ve bana ters kelepçe taktılar. Biz polise asla el kaldırmadık. İtibarımız zedelendi. Her şey görüntülerde mevcut. Olay jandarmaya devredildi biz de orada ifade verdik. Şikayetçi olduk. Bizi uygun bir şekilde emniyete götürselerdi, tüm bunlar yaşanmayacaktı" dedi.

EMNİYETTEN AÇIKLAMA

Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada ise Kürşat K.'nin babası olan polis memuru Ahmet K.'nin olay yerinde bulunmadığı belirtilerek, "Şahıslar görevli ekiplerimizce orantılı oranda artan nispetten güç kullanılarak muhafaza altına alınmışlar, konunun hassasiyetle sürdürülmesi ve soruşturmanın yürütülmesi göz önüne alınarak tahkikatın Jandarma tarafından yürütülmesine karar verilmiştir" denildi.

VALİLİK: YASAL SINIRLAR İÇERİSİNDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİLER

Konuyla ilgili Aydın Valiliği'nden de yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "9 Ağustos tarihinde saat 21.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne Atatürk Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana gelen kavga olayıyla ilgili; olay yerine bir resmi ekip sevk edilmiştir. Taraflar arasında karşılıklı tehdit hakaret ve darp olayının gerçekleşmesi ve olay yerinde bulunan kişilerce görevli polislere karşı mukavemet gösterilmesi üzerine takviye ekip talep edilmiştir. Talep üzerine bölgeye diğer ekipler sevk edilmiş. Takviye ekiplerce şahıslar yasal sınırlar içerisinde etkisiz hale getirmiştir. Olayla ilgili gerekli adli ve idari tahkikat başlatılmıştır" denildi. (DHA)