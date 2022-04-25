'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor' projesi eğitim tırı Gaziantep'te

GAZİANTEP Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Google.org iş birliğinde hayata geçirilen 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin saha uygulaması çerçevesindeki eğitim tırı Gaziantep'e geldi.

TESK ve Google.org işbirliğinde Antalya'da başlatılan 'Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi'nin beşinci durağı Gaziantep oldu. Proje çerçevesinde hazırlanan eğitim tırı, Gaziantep 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda yerini alarak sektör esnafına eğitim vermeye başladı. İki gün sürecek olan projenin Gaziantep etabının açılışına, Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ömer Küsbeoğlu, Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy, proje yetkilileri ile sektör temsilcileri ve esnaflar katıldı.

Programda açıklamalarda bulunan Gaziantep Lokantacılar, Kebapçılar, Pastacılar Tatlıcılar ve Baklavacılar Odası Başkanı Abdulkadir Katmerci, "Yeme içme sektörünün son yıllarda nerelerden nerelere geldiğine hepimiz şahit olduk. Özellikle pandemi sürecinde yaptığımız ürün ne kadar kaliteli olursa olsun bunun da artık dijital platformlarda tanıtılması ve satılması gerektiğini test etmiş olduk. Bu nedenle bu programında Gaziantep'te de yapılmasına katkı sunan Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı ile diğer yetkililere teşekkür ediyorum" dedi.

Gaziantep Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Ömer Küsbeoğlu da, "Pandemi döneminde özellikle gıda sektörünün hemen her zinciri sıkıntı yaşadı. Bu sıkıntılar sonrası dijitalleşmenin önemi de anlaşıldı ve bu sıkıntılı süreç dijatalleşme ortamını sağladı. Esnafımızın yaşadığı sıkıntılar nedeniyle dijitalleşmenin önemini anlayınca biz de görüşmeler ve çalışmalar yaptık. Esnaflarımız için çalışmalarımız devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep Ticaret İl Müdürü İsmail İncesoy ise, "Gıda sektöründeki firmalar, lokanta ve kafeler artık yüzde 70'e yakın e-ticaretten hizmet veriyor. Artık dünya dijitalleşiyor. O yüzden bu konuda yapılan ve yapılacak olan çalışmalar önemli" diye konuştu.

Konuşmaların ardından katılımcılara eğitim tırında 'Dijital Pazarlama, Arama Motoru Pazarlama, Sosyal Medya Pazarlama ve Yeni Normalde Pazarlama' eğitimleri verildi.

Proje hakkında

Proje çerçevesinde 20 ilde eğitim tırı ile esnafa eğitim verilecek. Restoran ve Kafeler Dijitalleşiyor Projesi ile Türkiye'deki restoran ve kafelerin dijital dünyada daha görünür ve rekabetçi hale gelmelerini sağlamak ve gelirlerini artırmak amacıyla çevrimiçi ve çevrimdışı eğitim programı tasarlandı. Dijital beceri eğitimlerine yönelik oluşturulan 'esnafakademi.org' eğitim portalı oluşturuldu.

Kullanıcının ihtiyaçlarına göre kişiselleştirilebilen bir öğrenme deneyimi sunan esnafakademi.org eğitim portalı ile sektör esnafı hemen hayata geçirebilecekleri pratik önerileri öğreniyor. Eğitimler çerçevesinde işletmelerin haritalara kayıt süreçleri, doğru yemek fotoğrafları için ipuçları, dijitalde promosyon ve kampanya, müşteri yorumlarını yanıtlama gibi başlıklarda eğitimler bulunuyor.