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Restoran sahibinin öldürüldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede (2)

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Restoran sahibinin öldürüldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede (2)

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTSakarya'nın Sögütlü ilçesinde, 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden R.T. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST

Sakarya'nın Sögütlü ilçesinde, 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden R.T. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sakarya Güncel Haberler

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