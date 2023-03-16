Restoran sahibinin öldürüldüğü 'kapanma saati' tartışmasında 10 şüpheli adliyede (2)
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1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBESTSakarya'nın Sögütlü ilçesinde, 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden R.T. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
1 KİŞİ TUTUKLANDI, 9 KİŞİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Sakarya'nın Sögütlü ilçesinde, 'kapanma saati' tartışmasında restoran sahibinin öldürülüp, 2 çalışanın yaralandığı olaya ilişkin gözaltına alınan 10 şüpheliden R.T. tutuklandı, 9 kişi ise adli kontrolle serbest bırakıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel