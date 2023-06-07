Restoran sahibi ve çalışanlarına operasyon: Suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar

İstanbul'da bir restoran sahibi ve çalışanları, şemsiye parası ödemeyen bir müşteri ile omuz atan bir kişiyi darbederek paralarını aldıkları iddiasıyla suç örgütü kurmakla suçlanıyorlar. Operasyonda toplam 16 kişi gözaltına alındı ve silah, uyuşturucu gibi materyaller ele geçirildi.

İSTANBUL'da işlettiği restoranda iddiaya göre şemsiye parası ödemeyen bir kişi ile omuz atan bir kişiyi darbederek paralarını alan işletme sahibi Ö.O. ve beraberindekilere operasyon düzenlendi. Suç işlemek maksadıyla örgüt kurduğu tespit edilen Ö.O. ile birlikte toplam 16 kişi gözaltına alındı.

Beyoğlu'nda bir alışveriş merkezinde faaliyet gösteren restorana giden H.İ.K., iddiaya göre restoran sahibi Ö.O.'ya yanlışlıkla omuz attı. Olayın ardından ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında restoran çalışanları yine iddiaya göre, Ö.O.'yu aldı ve bir odaya kapatarak saatlerce darbetti. Daha sonra hastaneye giden H.İ.K., hastane polisine başından geçenleri anlattı. Bunun üzerine polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.

Restoran personellerinin H.İ.K.'yi darbettikleri ve bir odaya kapattıkları görüntüler güvenlik kameralarına yansıdı.