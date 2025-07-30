Restoran Önünde Hırsızlık Olayı

Doğan Can CESUR / -TAKSİM'de sabah saatlerinde restoranın önüne gelen bir kişi, önce iş yerinin önünde bir süre oyalandı; ardından da kasaların içerisinde bulunan içkileri çaldı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 06.30 sıralarında Beyoğlu Hüseyinağa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çantasıyla sokakta bulunan bir restoranın önüne gelen kişi önce etrafı inceledi. Ardından da restoranın önünde bulunan kaldırımda bir süre vakit geçirdi. Yanındaki suyla yüzünü ve başını yıkayan kişi daha sonra restoranın önünden uzaklaştı. Dakikalar sonra restoranın önüne geri gelen kişi bu kez, iş yeri önünde bulunan içki kasalarının yanına oturdu.

ÖNCE OYALANDI SONRA ÇALDI

Bir süre sokakta yürüyenleri izleyen kişi ardından harekete geçti. Kasanın içerisinde bulunan ve toplam 2 bin 420 lira değerinde olduğu öğrenilen 11 adet içkiyi çaldı. Şişeleri çantasına koyan kişi daha sonra sokaktan uzaklaştı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansırken, iş yeri sahibinin şikayetçi olmadığı öğrenildi.