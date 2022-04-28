RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

RESTORAN İLE EVE GİREN AYILAR, EŞYALARI PARÇALADI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
 - Güncelleme:

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamayan ayılar, indikleri yaylada bir ev ile restorana girerek eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.

RİZE'nin Çamlıhemşin ilçesinde yiyecek bulamayan ayılar, indikleri yaylada bir ev ile restorana girerek eşyaları pençe ve dişleriyle parçaladı.

Çamlıhemşin ilçesine bağlı yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan ayılar, Badara Yaylası'na indi. Fatma Keskin'e ait restoran ile eve giren ayılar, pençe ve dişleri ile eşyaları parçaladı. Evi ile restoranındaki hasarı yaylaya geldiğinde fark eden Keskin, Kileri mahvetmişler, manzara karşısında şok olduk. İş yerimi yeni yaptırmıştım. Çok üzgünüm dedi.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Çamlıhemşin, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title