Restoran'da Yorgun Mermi Isabet Eden Kadının Durumu İyi
Aydın'da bir restoranda eşiyle birlikte yemek yiyen İrem Nur Karacasulu, bacağına yorgun mermi isabet ederek hastaneye kaldırıldı. Tedavi edilen 24 yaşındaki kadının bacağındaki mermi çıkarıldı ve durumunun iyiye gittiği bildirildi.

AYDIN'da bir restoranda eşiyle yemek yiyen İrem Nur Karacasulu'nun (24) bacağına yorgun mermi isabet etti. Hastaneye kaldırılan Karacasulu'nun bacağındaki mermi çıkartılırken, tedavisinin sürdüğü bildirildi.

Olay, saat 23.30 sıralarında Efeler ilçesi Kardeşköy Mahallesi'nde meydana geldi. 2,5 aylık evli olan İrem Nur Karacasulu, eşi Barış Karacasulu ile Kardeşköy Mahallesi'ndeki bir restorana gitti. Yemek sırasında İrem Nur Karacasulu aniden bacağında acı hissetti. Karacasulu, Aydın Devlet Hastanesi'ne gitti. Burada tedaviye alınan Karacasulu'nun yorgun mermi ile bacağından vurulduğu belirlendi. Bacağına saplanan mermi çıkartılan Karacasulu'nun durumunun iyiye gittiği bildirildi.

Barış Karacasulu, yaşanan olay nedeniyle üzgün olduklarını belirtip, "Yemek yerken bir anda yorgun mermi eşimin ayağına saplandı. Eşim şu an konuşacak durumda değil" dedi.

Olayla ilgili inceleme başlatan polis, silahlı kim ya da kimlerin ateşlediğinin araştırıldığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
