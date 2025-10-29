Haberler

Ressamlar 29 Ekim İçin Sıcak Hava Balonlarını Resmetti

Başkentte düzenlenen sıcak hava balonu etkinliği, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında ressamlar tarafından tuvallere taşındı. Etkinlikte Türk bayrağı ve çeşitli figürler ile süslenen sıcak hava balonları resmedildi.

Başkentte ressamlar, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde düzenlenen sıcak hava balonu etkinliğini resmetti.

Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türk Hava Kurumu ve yurt içinde faaliyet gösteren sıcak hava balonu şirketlerinin katılımıyla, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ve Millet Ormanı'nda yapılan sıcak hava balonu etkinliği, ressamlar tarafından tuvallere taşındı.

Ressamlar, etkinlik kapsamında, Cumhurbaşkanlığı Bulvarı'na kurulan masalarda Türk bayrağı, roket ve kalp şeklinde, üzerinde "Türkiye", "Türkiye Kültür Yolu Festivali" yazılı sıcak hava balonlarını yağlı boya tekniğiyle resmetti.

Etkinliğe katılan ressam ve resim öğretmeni Mehmet Babat, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında Cumhuriyet'in 102. yılı vesilesiyle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde açık havada sanat eserleri ürettiklerini anlatarak, "Bugüne özel yapılan balon uçuşlarını resmettik, sanatçı arkadaşlarımızla birlikte. Çok güzel açık havada, keyifli sahneler yaşandı. Emeği geçen herkese çok teşekkürler." ifadesini kullandı.

Sanat eğitimcisi ve ressam Muharrem Aygün de "Bu imkanı sağladıkları için Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz. İnşallah sanat dolu bir yıl olmasını temenni ediyoruz." dedi.

Ressam, sanatçı Ersan Çetin ise gün boyu bu çalışmayı yürüttüklerini ve ortaya güzel eserlerin çıktığına inandığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz - Güncel
