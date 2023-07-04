Dünyada ilk defa iki farklı toprağı birleştirerek resim yaptı

Ressam Serap Lokmacı Kapadokya toprağını seramik sanatıyla buluşturdu

NEVŞEHİR - Ressam Serap Lokmacı; Kapadokya toprağını kullandığı 'Tampera' yöntemiyle seramik sanatıyla buluşturdu.

Yalova'da Ressamlık ve Resim Öğretmenliği yapan Serap Lokmacı; Kapadokya bölgesinin mistik ve doğal yapısından etkilenerek Kapadokya'ya yerleşti. Lokmacı, Natürmort ağırlıklı, tual, kumlama gibi alanlarda yaptığı resim çalışmalarına Nevşehir'de devam ediyor. Tampera yöntemini, dünyada ilk defa seramik üzerine ilk defa seramik üzerinde kullandığını söyleyen Serap Lokmacı, yaptığı çalışmaların yerli ve yabancı turistler tarafından da ilgi gördüğünü söyledi. Ressam Lokmacı yaptığı açıklamada; "Kapadokya'ya yerleşmemin en büyük sebebi bölgenin doğal yapısının ilham kaynağı olması. Bölgenin en çok ilgi gören yerlerinden almış olduğum toprağı seramiğe işleyerek yeni bir boyut veriyorum. Yapım aşamaları oldukça zor çalışmalar. Toprağı yumurta akıyla karıştırıp seramik üzerine tutunmasını sağlıyorum. Daha sonra Rönesans zamanında uygulanan tempera yöntemiyle renklendirmeyi yapıyorum. Dünya da ilk defa yapılan çalışma olduğu için turistler ve yerli halk tarafından oldukça ilgi görüyor" dedi.