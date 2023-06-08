Ressam robot, Cumhuriyetin 100. yılını resim çizerek kutladı

Yapay zeka ile oluşturulan görselleri kağıda döken ressam robot Melfa Assista, "Cumhuriyet'in 100. Yılı" temalı resim çizdi.

İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen WIN Eurasia 2023 fuarında endüstriyel ticaret ile sanat bir araya geldi.

Fuarın 5G Arena alanında, hem operatörle hem de operatörsüz çalışabilen ressam robot, yapay zeka desteğiyle bir ressam gibi eser üretti.

Etkinlikte, ressam Ceren Göğebakan ile yapay zeka destekli Mitsubishi Electric'in kolaboratif robotu Melfa Assista, aynı anda aynı konuyu resmetti.

"Hem robot hem de ben aynı temayı yorumluyoruz"

Ressam Ceren Göğebakan, AA muhabirine yaptığı açıklamada yaklaşık 10 senedir profesyonel olarak resim yaptığını belirterek, yurt dışında aldığı sanat eğitimine Türkiye'de devam ettiğini söyledi.

Genelde soyut, sürrealist ve geometrik tarzda, yağlı boya tekniğiyle resimler yaptığını aktaran Göğebakan, "Bu çok heyecanlı bir süreç oldu. Birkaç ay önce yaptığımız beyin fırtınaları başlangıçta bir hayaldi. Şimdi gerçeğe dönüşmüş halini görüyorsunuz burada." dedi.

Göğebakan, ressamla robotun iş birliği yaptığı bir proje üzerinde çalıştıklarını, fuarın da buna imkan sağladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetin 100. yılı temalı canlı performansımızı görüyorsunuz bugün. Hem robot kendi bakış açısıyla yapay zekayla hem de ben kendi bakış açımla bu temayı yorumluyoruz. Benim için de değişik ve güzel bir deneyim."

Her ressamın duygularını tuvale dökerken arzularını da resme yansıtabildiğini ifade eden Göğebakan, tema üzerine biraz düşündükten sonra arzu ettiği Türkiye'yi tuvale dökmeye çalıştığını aktardı.

Ceren Göğebakan resminde köprü, tramvay, lale ve anıtkabir gibi unsurlara yer verdiğini söyleyerek, "Eserimi bugün burada tamamlayacağım. Zaten küçük bir tuvale yapıyoruz yaklaşık 2 saatimiz var. Bu 2 saatte hem robot hem de ben çalışacağız." diye konuştu.

" Türkiye'nin alt yapısı çok güçlü"

Mitsubishi Elektrik Türkiye Fabrika Otomasyon Sistemleri Genel Müdürü Nurettin Geçgel de dijital üretime yönelik yeni nesil otomasyon çözümlerine bu yıl ilk kez "Automating the World" sloganıyla fuarda yer verdiklerini vurguladı.

Dünyadaki bütün sistemleri daha kolaylaştırıp, otomatik hale getirmeyi ve insanlığın en kolay şekilde hem verimli hem de ekonomik olarak kullanacağı sistemleri birlikte yapmayı amaçladıklarını aktaran Geçgel, "Şu anda yurt içi ilgi daha yüksek. Türkiye'nin alt yapısı çok güçlü. Türkiye'deki her sektörden gelip, daha verimli sistemler kurabilmek için bizimle iş birliği yapmak istiyorlar." dedi.

Geçgel, robotlar ve CNC makineleri gibi farklı ürünlerin fuarda sergilendiğinin altını çizerek, "Bunlar tek başına ürün değil. Çözüm olarak da geldik. Bu çözümlerin tamamı her türlü sektörü içeriyor. Özellikle data alışverişi, nesnelerin interneti ve bütün sistemlere bağlanabilirlik konusunda sistemlerimiz hazır bulunmakta." değerlendirmesini yaptı.

Yurt dışından ziyaretçilerin de fuara geldiğine işaret eden Geçgel, şu bilgileri verdi:

"Japonlar Türkiye'yi çok seviyor, yatırım yapmak istiyor. Bizim buradaki faaliyetlerimizi çok fazla destekliyorlar. Mitsubishi bulunduğu ülkelerde sadece ticaret yapmak değil, bulundukları yere destek vermeyi de isteyen bir firma."

Nurettin Geçgel, yapay zeka ile robotun bir araya gelmesi sonucu, fuar alanındaki ressam robot performansının ortaya çıktığını kaydederek, "Ana sistemin arka planında yapay zeka var. Ona bir şeyler anlatıyoruz biz. O da tasarladığı bir çizimi robota aktarıyor. Robot da bunu kağıda döküyor." diye konuştu.

"Verileri robota gönderip çizmesini sağlıyoruz"

Mitsubishi Elektrik Türkiye Robot Destek Yöneticisi Zeynep Osmanpaşaoğlu ise yapay zeka tarafından üretilmesi istenen resimle ilgili bazı anahtar kelimelerin sisteme girilmesi gerektiğine dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Bu anahtar kelimeleri mesela 'yolda yürüyen bir kadın' ifadesi gibi düşünün. Yapay zeka tarafından bir resim üretiliyor. Biz de bunu görüntü işlemeyle bazı kodlara ayırıp, pozisyon verilerini robota gönderip çizmesini sağlıyoruz. Amacımız, yapay zekanın ürettiği herhangi bir datanın robota gönderilebildiğini göstermek."

Yapay zeka kullanılarak sadece resim değil, görüntü veya ses gibi çok farklı verinin de üretilebildiğine vurgu yapan Osmanpaşaoğlu, "Önemli olan bu dataları kullanarak robot sistemini kontrol edebildiğimizi göstermekti. Robotçu olduğum için robot programlamada görev aldım. Yapay zeka görüntü işleme tarafında da üniversiteden bir hocamızla çalıştık." şeklinde konuştu.

Osmanpaşaoğlu, insanların birbiriyle iletişim kurup, birçok şeyi ortak yapabildiğini, sanayide de robot, data, yazılım ve donanım gibi birçok farklı ekipmanın birbirleriyle haberleşebilmelerine ihtiyaç duyulduğunu dile getirdi.

Resim çizen robotta da benzer bir şey yapmaya çalıştıklarını kaydeden Osmanpaşaoğlu, alakasız bir sistemin ürettiği datayı, robota gönderip yazdırma işlemi yaptırdıklarını ifade etti.

Zeynep Osmanpaşaoğlu, ressam robotun daha önceki denemelerde yaklaşık 15 eser ürettiğini belirterek, şöyle devam etti:

"Farklı bir etkinlik yapmak istedik. Ceren Göğebakan sanatçımız geldi ve robotla ikisine bir konu verdik. Bu konu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü. Bu konuya göre robotun da Ceren hanımın da kendi tarzlarında bu eserleri üretmesini sonra da bunu izleyicilerle paylaşmayı istiyoruz. İnsanların ilgisini çekiyor. bir çok kişi 'Ne oluyor burada ne yapıyorsunuz? Biraz anlatın' diyerek geliyor. Tabii izah etmek gerekiyor. Biz memnunuz, gayet iyi gidiyor."