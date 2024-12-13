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Ressam Nesip Koçer, Sanatseverlerle Buluştu

Ressam Nesip Koçer, Sanatseverlerle Buluştu
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Konya Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde açılan sergide ressam Nesip Koçer, sanat anlayışını ve özgün üslubunu sanatseverlerle paylaştı. Koçer, resimlerinde genel olarak Konya'yı anlatmayı hedefliyor.

Konya'da ressam Nesip Koçer, açtığı sergide sanatseverlerle bir araya geldi.

Koçer, Yazma Eserler Bölge Müdürlüğünde açılan sergide, resim serüvenini, sanat anlayışını ve özgün üslubunu sanatseverlerle paylaştı.

Resimlerinin sergilenmesinin sürpriz olduğunu anlatan Koçer, "Sanatla uğraşmak isteyenlerin, kendilerine özgün yansımalarının olması gerekli. Resimlerimde genel olarak Konya'yı anlatmak istiyorum." dedi.

Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin de Koçer'in yalnızca bir ressam olmadığını, toprakların ruhunu fırçasına yansıtan bir gönül insanı olduğunu belirtti.

Sanatın ve serginin önemine değinen Şahin, " Sanat, insanın ruhunu aydınlatan, gönlünü yücelten ve medeniyetlerin kalıcı izlerini geleceğe taşıyan bir yolculuktur. Bu sergi yalnızca bir sanat etkinliği değil, aynı zamanda bizim kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi hatırlatan ve bu köklü medeniyetlerin nasıl bir estetik zenginlik barındırdığını hatırlatan vesiledir." diye konuştu.

Kaynak: AA / Savaş Güler - Güncel
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