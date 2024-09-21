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Ressam Mustafa Ayaz İçin Anma Töreni Düzenlendi

Ressam Mustafa Ayaz İçin Anma Töreni Düzenlendi
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Hayatını kaybeden Ressam Mustafa Ayaz için, kurmuş olduğu müzede anma töreni yapıldı. Çok sayıda sanatçı, gazeteci ve siyasetçinin katıldığı törende, Ayaz'ın eserleri ve hayatı üzerine konuşmalar yapıldı.

(ANKARA) - Sevenleri ve ailesi tarafından, hayatını kaybeden Ressam Mustafa Ayaz için anma töreni yapıldı. Ayaz'ın kurmuş olduğu Mustafa Ayaz Müzesi'ndeki törene çok sayıda sanatçı, gazeteci ve siyasetçi katıldı.

Tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Ressam Mustafa Ayvaz için anma töreni yapıldı. Tören, Ayvaz'ın kurmuş olduğu ve birçok sanat etkinliğine ev sahipliği yapan Mustafa Ayvaz Müzesi'nde gerçekleştirildi. Törende Ayvaz'ın ailesi ve sevenleri konuştu.

"Mustafa Ayaz Müzesi'nde bir umut vardır, o umut Mustafa Ayaz'ın karanlıklar içinden çıkan kırmızısıdır"

Gazeteci Işık Kansu, on üç yıl evvel Mustafa Ayaz ile ilgili yazdığı köşesini paylaşırken konuşmasını şu sözlerle bitirdi,

"Mustafa Ayaz Müzesi'nde bir umut vardır, o umut Mustafa Ayaz'ın karanlıklar içinden çıkan kırmızısıdır. O umudu yeşertmek, yaşatmak bizim görevimiz. Işıklar içinde uyusun."

İki erkek figüründen birisi Şükrü Küçükşahin

Eserlerinde erkek figürü olarak sadece kendisini ve Gazeteci Şükrü Küçükşahin'i işleyen Ayaz'ın, anma töreninin sunuculuğunu da Küçükşahin yaptı. Küçükşahin konuşmasında Ayaz'ın hayatına dair bilgiler verdi.

"Ankaralılar Ayaz'a minnet borçludur"

TBMM 21. dönem Ankara milletvekili Şevket Bülent Yahnici de konuştu, "Ankaralılar Ayaz'a minnet borçludur" dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel

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