Ressam Miyazawa Takeşi'nin "Türkiye Seyahati" resim sergisi Tokyo'da açıldı

Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Tokyo Türk Kültür Merkezi'nde Miyazawa Takeşi'nin "Türkiye Seyahati" resim sergisi açıldı.

Sergi, Japon sanatçı Miyazawa'nın 40 yıl önce "Türkiye Seyahati" sırasında resme döktüğü yaşam izlenimlerini anlatıyor.

Sanatseverlerin katıldığı açılışta Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Korkut Güngen, eserlerin "Türkiye'nin şehirlerinden izlenimleri" yansıttığını söyledi.

Ressam Miyazawa'nın yeğeni Hoşino, uzun yıllar korudukları "değerli eserleri" hibe etmek üzere Tokyo Büyükelçiliğini tercih ettiklerini söyledi.

Hoşino, "Manzaralar gözümde canlandı. (Eserleri) Kendimiz tutsak yazık olur diye düşündük ve hibe etmek istedik." ifadelerini kullandı.

Hoşino, eserlerin, hibe sonrası Tokyo YEE'de sergilenerek halka açılmasından "mutlu olduklarını" belirtti.

YEE Tokyo Müdürü Hüseyin Tuna, "Türkiye Seyahati" sergisindeki resimlerle ilgili sanatseverlere bilgi verdi.

Kuzeydeki Sapporo'da 1932'de doğan ve 1955'te Tama Sanat Üniversitesi mezunu olan Miyazawa, grafik sahasında eserler verdi.

1967-88'de İran, Türkiye, Yunanistan, eski Yugoslavya ve İsviçre'yi gezerek yaşam manzaraları resmeden Miyazawa 2019'da yaşamını yitirdi.

Eserler, başkentin Şibuya bölgesindeki YEE şubesinde 29 Mayıs'a kadar gezilebilecek.