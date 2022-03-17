Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı - Haberler

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Ressam Kibarkaya'nın "Parmak İzlerim" adlı sergisi Başkentte açıldı

AA - Yusuf Soykan Bal - Güncel
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Ressam Kibarkaya'nın

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

Ressam Memik Kibarkaya'nın parmaklarıyla çizdiği resimlerden oluşan "Parmak İzlerim" adlı sergisi sanatseverlerle buluştu.

TESK Sanat Galerisi'nde açılan sergide sanatçının 45 resmi bulunuyor.

Asıl mesleği veterinerlik olan Kibarkaya, AA'ya yaptığı açıklamada, çocukluktan bu yana sanata ilgi duyduğunu anlattı.

Fırça kullanmadığını ve boyaları da kendisinin hazırladığını ifade eden Kibarkaya, resimlerini parmaklarıyla yaptığını belirtti.

Kibarkaya, "Bunu kimse taklit edemez. Her resmin üzerinde benim parmak izlerim var." dedi.

Sergi 22 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek.

AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel

Memik Kibarkaya, Ressam, Güncel, Haberler

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