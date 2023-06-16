Ressam Cemal Toy ve öğrencileri, deprem bölgesinde ahşap konteynerler yapmak için sergi düzenliyor

Ressam Cemal Toy ve öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Küllerinden Doğan" sergisinden elde edilen gelirle deprem bölgesinde ahşap konteynerler yapılıyor. Proje kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen müzayede ve sergilerle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 16 "Ahşap Yaşam Ünitesi" oluşturuldu.

Ressam Cemal Toy ve öğrencileri tarafından hayata geçirilen "Küllerinden Doğan" sergisinden elde edilen gelirle deprem bölgesinde ahşap konteynerler yapılıyor.

Proje kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde düzenlenen müzayede ve sergilerle Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenenler için 16 "Ahşap Yaşam Ünitesi" oluşturuldu.

Ressam İlhami Atalay'ın da aralarında yer aldığı 80'in üzerinde sanatçının desteğiyle oluşturulan projenin koordinatörlüğünü ve serginin küratörlüğünü Tuba Ahsan üstleniyor.

Projenin detaylarına ilişkin AA muhabirine açıklamada bulunan proje koordinatörü Ahsan, eşinin işleri dolayısıyla uzun yıllar yurt dışında yaşadığını, yaklaşık 2 yıldır da Toy'un öğrencisi olarak İstanbul'da çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Ahsan, deprem felaketine sanatçılar olarak kayıtsız kalamadıklarının altını çizerek, şu bilgileri verdi:

"Aslında o dönemde New Jersey'de açacağımız Cemal Toy hocamızın da yer aldığı ortak bir sergimiz olacaktı. Tabii böyle bir felaket yaşayınca bunu "Colors of Hope" (Umudun Renkleri) adıyla yardım sergisine çevirmeye karar verdik. Daha sonra yurt içinde müzayedeler ve çeşitli sergilerle bu kampanyamızı büyütmeye çalıştık. Pek çok tanımadığımız sanatçı da bu etkinliklere dahil olarak destek oldu. Biz de bu hareketi bir projeye çevirip dünyanın farklı ülkelerinde sergiler düzenlemeye karar verdik."

Projede yer almanın kendisi için önemine değinen Ahsan, ülkesine ömür boyu borçlu hissettiğini vurguladı.

"Devletimizin gücünü, merhametini birebir yaşadım"

Tuba Ahsan, yeni tip Kovid 19 salgınının yaşandığı 2020'de, eşinin işi dolayısıyla Bangladeş'te yaşadığını belirterek, şöyle devam etti:

"Bangladeş pandeminin zor geçtiği ülkelerden birisiydi. Dünyanın pek çok ülkesinden insan orada adeta mahsur kalmıştı. Hastaneye dahi gidemiyorduk, aynı evde kayınpederimizi kaybettik. 3 yaşındaki kızım astım atakları geçiriyordu. Ben de ağır geçiriyordum hastalığı. Oksijen tüpü dahil hiç bir şey bulamıyorduk. Kendi adıma da değil bir anne olarak kızım için çok tedirgindim. Tam bu esnada benim için bir mucize gerçekleşti ve ülkem geldi, beni ve çocuklarımı 15 saatlik bir yolcukla memleketime getirdi. Yeniden doğmuş gibi oldum. Gerçekten devletimizin gücünü, merhametini birebir yaşadım. Tek bir vatandaşı için bile el uzatarak dünyanın öteki ucundan ambulans uçakla kurtarması, memleketimize geri dönmemiz ömrüm boyunca unutamayacağım bir tecrübeydi."

O dönem hissettiği çaresizliğe vurgu yapan Ahsan, "Bangladeş'te ticaret dolayısıyla Avrupa'dan, Amerika'dan çok insan vardı. Fakat hepsinin konsoloslukları 'Yapacak hiçbir şey yok, orada bekleyeceksiniz.' demişti. Ama benim ülkem gelip beni o zor durumdan kurtarıp aldı. Bu olay orada medyaya bomba düşmüş gibi yankı uyandırdı, inanılmaz bir şeydi. Türkiye'nin gücü ve büyüklüğü çok konuşuldu. Çok büyük bir şaşkınlık yaşattı. Tüm bu süreçte başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanımız ve bizi bayramın ilk günü olmasına rağmen ambulans uçakla saatlerce uçarak vatanımıza getiren tüm ekibe, bizi kurtaran herkese çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Ülkesi için ömür boyu bir şeyler yapmak istediğini vurgulayan Ahsan, "Sanat bana vesile oldu. Deprem felaketinde yara almış vatanıma yurt dışında sergiler düzenleyerek bir nebze olsun katkı sunmaya çalışıyorum." dedi.

"Sanatın iyileştirici gücüyle iyiliğe hizmet etmeye çalışıyoruz"

Ressam Cemal Toy da New Jersey'de 25 Mart'taki sergiyle başlayan "Küllerinden Doğan" projesiyle önceki hafta Hatay Dörtyol'da 16 adet ahşap yaşam ünitesinin bölgeye kurulduğunu belirterek, "Daha sonra Ömür Akkor'un sunumunu yaptığı ve İlhami Atalay hocamızın ve öğrencilerimizin destek verdiği sergi ve müzayedeler gerçekleştirdik. Daha sonrasında ise bu çalışmaları büyüterek yurt dışı sergilerine taşıdık." açıklamasını yaptı.

Evleri, Uluslararası Ahşap Birliği ile yaptıkları anlaşma doğrultusunda hayata geçirdiklerine dikkati çeken Toy, "Bu proje, depremzedelere yönelik konut ihtiyacını karşılamak ve onlara sürdürülebilir bir yaşam alanı sağlamak amacıyla hayata geçirildi. Bu konutlar öncelikli olarak şehit yakınları, engelli veya engelli yakını gibi depremzede vatandaşların kullanımı için planlandı." diye konuştu.

Toy, deprem bölgesine ihtiyacın her zaman çok fazla olduğunu aktararak şunları kaydetti:

"Burada aynı zamanda Türk sanatçılarının dünyadaki muhataplarıyla ilişki kurmasına da vesile oluyoruz. Başta İlhami Atalay hocamız olmak üzere, bir ekip olarak gücümüz yettiğince bu çalışmayı sürdürmeyi arzuluyoruz."

Nisan ayında Katar ve Kuveyt'te sergilenen "Küllerinden Doğan" projesi, Milan, Londra, Abu Dabi, Umman, Kuala Lumpur ve Dallas'ta sanatseverle buluşacak.