Resmi Rapor: Çin Yeni Siber Adalet Modellerini Uygulamaya Hazırlıyor

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, internet teknolojisinin adli faaliyetlerle entregrasyonunu artırmak için yeni kanal, alan ve modelleri aktif şekilde araştırıyor.

BEİJİNG, 16 Mart (Xinhua) -- Çin, internet teknolojisinin adli faaliyetlerle entregrasyonunu artırmak için yeni kanal, alan ve modelleri aktif şekilde araştırıyor.

"Yeni Çağda Çin'in Hukukun Üstünlüğüne Dayalı Siber Yönetişimi" adlı resmi rapor, Çin Devlet Konseyi Enformasyon Ofisi tarafından Perşembe günü yayımlandı.

Raporda Çin'in büyük veri, bulut bilişim, yapay zeka ve blok zinciri (blockchain) gibi en son teknolojilerin adli işlemler, yargı kararlarının uygulanması, yargı idaresi ve diğer alanlarda uygulanması için gayret gösterdiği belirtildi.

Raporda, yerel mahkemelerin, yerel internet sektörünün gelişimi ve yerel siber uyuşmazlıkların özelliklerini dikkate alarak internet destekli yargılama için bölgesel özelliklere sahip yeni mekanizmalar keşfetmeye teşvik edildiği de vurgulandı.

Yasal gözetimi büyük veri ile güçlendiren Çin'in, çok çeşitli dava bilgilerini sistematik olarak entegre ettiği, büyük veriye dayalı yasal gözetim için model ve platformlar üzerinde çalıştığı ve neden oldukları yaygın sorunları ele almak üzere bireysel davaların ve benzer davaların kovuşturulmasının gözetimini uygulamaya soktuğu, böylece yasal gözetimin kalite ve verimliliğini artırdığı ifade edildi.

Raporda, "Bu yeni siber yargı modelleri, Çin'e özgü sosyalist yargı sisteminin siber alanda daha da geliştiğini ortaya koyuyor" ifadeleri kullanıldı.

Hangzhou, Beijing ve Guangzhou'da kurulan internet mahkemelerine atıf yapılan raporda, internet mahkemelerinin yeni yargı modellerinin yaratılmasında bir başarıyı temsil ettiğini de vurguladı.

Raporda bu mahkemelerin, yetki alanlarındaki şehirlerde, çevrimiçi kredi sözleşmeleri, çevrimiçi ihlaller ve çevrimiçi telif hakları dahil olmak üzere internetle ilgili 11 tür anlaşmazlığa odaklandığı bildirildi.